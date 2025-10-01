  • 16 октября 202516.10.2025четверг
13 тысяч юных тюменцев написали дорожную олимпиаду

Общество, 17:49 16 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 13 тысяч юных тюменцев написали Всероссийскую онлайн-олимпиаду "Безопасные дороги". В десятке лидеров оказалась школа № 88. Более 500 учеников этого образовательного учреждения решили задания на платформе "Учи.ру", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

"Конечно, время прохождения заданий зависит от возраста ребят. Например, малышам над некоторыми темами пришлось серьезно поразмыслить. Организаторы постарались сделать все в интерактивном формате, имеются и тренировочные упражнения, однако без пояснений педагогов первоклассникам пока не обойтись", – делится заместитель директора школы № 88 Татьяна Летаева.

﻿

Школьники могут проверить свои знания ПДД, перейдя по ссылке.

# национальный проект Инфраструктура для жизни , олимпиада , ПДД

﻿
