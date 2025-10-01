Тюменская и Курганская области реализуют проект для улучшения экологической обстановки

Депутаты Тюменской областной думы приняли дополнительное соглашение по совместному проекту с Курганской областью для улучшения экологической обстановки.

Между правительствами Тюменская и Курганская области в 2019 году было подписано соглашение, в рамках которого идет софинансирование строительства и реконструкции трех объектов водоотведения в Кургане, чтобы защитить Тюменскую область от плохо очищенных сточных вод из Курганской области.

Допсоглашение, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксаны Величко, вносит поправки технического характера.

"Дополнительное соглашение не предусматривает изменения объемов субсидии из бюджета Тюменской области", - подчеркнула она.

Правительство Тюменской области строго следит за исполнением соглашения и производит перечисление средств из бюджета Тюменской области только после фактического выполнения работ.

Борис Олейник