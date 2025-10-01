Тренажер для отработки навыков работы на высоте открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренажер, моделирующий работу на высоте, открыли в учебном центре компании "Техноавиа" Тюмени 16 октября. На нем провели первое занятие для восьми сотрудников городских предприятий. Специалисты практиковались в спасении и эвакуации пострадавших с высоты.

"Когда компании отрывают учебные центры для региона — это важно. Необходимо уделять внимание подготовке кадров. Компании, которые приходят в Тюменскую область, а у нас регион, открытый для бизнеса, находят здесь дополнительную инфраструктуру. В том числе и по подготовке кадров. Это создает определенный синергетический эффект. В одном городе, регионе можно найти все для развития", - рассказал информационному агентству "Тюменская линия" начальник отдела развития промышленности департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Василий Руденко.

При реализации проекта компания получила консультации от экспертов регионального департамента инвестполитики. От замысла до открытия прошло чуть более пяти лет. Финальной точкой стало получение аккредитации в 2025 году. Тренажер представляет собой конструкцию с различными видами опор, включая деревянную и различные поверхности, которые имитируют промышленные объекты. Оборудование отечественного производства. Полигон открытого доступа расположен в помещении и оборудован комнатами для переодевания.

"Уже было проведено 15 практических занятий – тренинги и обучение . Отзывы получили наилучшие. Учебно-тренировочный полигон позволяет проводить профессиональное обучение по группам допуска к работам на высоте. Во всех отраслях, где есть работы повышенной опасности на высоте или в ограниченном пространстве, – это может быть сельское хозяйство, производственные или промышленные площадки. Спрос очень активный на такое обучение в Тюменской области", - пояснил директор учебно-методического центра "Техноавиа Тюмень" Андрей Федосеев.

По его словам, направление востребовано во всей России. У тюменского предприятия есть контракт с белорусской компанией на проведение обучения. Могут обращаться и образовательные учреждения по программам профподготовки, переподготовки.

Полигон заинтересовал представителей организаций профессионального образования. Как отметил заведующий кафедрой техносферной безопасности ТИУ Юрий Сивков, полигон перспективен.

"Практическая подготовка очень важна. Без нее работники не могут выполнять работы на высоте. Когда подается теория, она обязательно должна быть подкреплена практикой. Надеюсь, что и наши студенты здесь будут обучаться, получать навыки", - уточнил завкафедрой.

Он дополнил, что есть договоренность с компанией о проведении экскурсий студентов на полигон. Это станет первым и важным шагом на пути к новой профессии и навыкам.

Отметим, возможности учебного центра компании "Техноавиа" также оценили представители департамента труда и занятости населения Тюменской области, регионального отделения Социального фонда России, СРОСТО, ведущих промышленных предприятий города.

Оксана Корнеенкова