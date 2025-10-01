  • 16 октября 202516.10.2025четверг
Жители Тюменской области могут сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности

Общество, 13:04 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводит Банк России с 7 по 28 октября. Формат основан на реальных жизненных ситуациях: решении жилищных вопросов, планировании пенсии, защите прав потребителей финансовых услуг, противодействии кибермошенничеству и других важных тем, сообщают организаторы.

Зачет позволяет в течение 20 минут не только оценить уровень своих знаний, но и получить практические рекомендации по принятию взвешенных финансовых решений. В рамках индивидуального зачета каждый участник отвечает на вопросы самостоятельно, а в семейном – может проверить финансовую грамотность всей семьи. Участники, успешно прошедшие задания, получат именные сертификаты.

По итогам Банк России предоставит аналитическую и статистическую информацию, которая позволит выявить пробелы в знаниях участников и станет надежной основой для планирования дальнейших мер по повышению уровня финансовой грамотности и формированию финансовой культуры в Тюменской области.

В прошлом году в регионе зачет сдали 12 тыс. 608 участников, из них 60 % - с первого раза. В семейном зачете поучаствовали 473 семей.

Отметим, что это ключевое мероприятие в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года, имеющее прямое значение для укрепления финансовой устойчивости граждан и повышения качества жизни.

