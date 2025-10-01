23 студента ТИУ прошли обучение по жидкостям заканчивания скважин в "Школе ТОФС"

23 студента Тюменского индустриального университета прошли обучение по жидкостям заканчивания скважин в "Школе ТОФС". Четверокурсники кафедры бурения нефтяных и газовых скважин получили актуальные знания и пообщались с экспертами отрасли, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Обучение проходило в интерактивном формате: студенты разбирали реальные производственные кейсы, предлагали собственные решения и получали обратную связь от специалистов "ТОФС", уточняет компания.

Занятия открыли реализацию совместной сетевой образовательной программы.

Напомним, в сентябре на форуме TNF в Тюмени, ГК "ТОФС" и Тюменский индустриальный университет подписали соглашение о запуске сетевых образовательных программ. Уже в октябре сотрудничество перешло в практическую плоскость.