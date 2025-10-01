  • 17 октября 202517.10.2025пятница
Комфорт и удобство: в Тюмень открыт ещё один обновленный офис Сбера

Общество, 16:14 17 октября 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер обновил офис в Тюмени, расположенный по адресу ул. Мориса Тореза, д. 1/1. Современный дизайн интерьера сделал помещение удобным, функциональным и комфортным для клиентов.

Среди нововведений - удобные зоны ожидания с бесплатным Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных устройств, детский игровой уголок, а также кофе-поинт, где посетители могут насладиться горячим напитком.

Режим работы офиса:

- Понедельник – пятница: с 09:30 до 19:00 часов;

- Суббота: с 10:00 до 14:00 часов

- Воскресенье: выходной.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Мы рады представить обновленный офис Сбера, расположенный в самом центре Тюмени. Это по-настоящему комфортное пространство, где всё сделано для удобства наших клиентов. Мы установили самое современное оборудование, чтобы обслуживание стало еще более быстрым и безопасным. Например, в банкоматах теперь доступна идентификация по биометрическим данным — это надежно защищает ваши финансы и экономит время. Приходите в новый офис и сами оцените, как просто управлять финансами с помощью цифровых технологий".

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Реклама

erid: 2VtzqvL3C3x, ПАО Сбербанк

# ПАО Сбербанк

