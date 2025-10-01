  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  

Фотогалерея: встреча ветеранов Ямала в Тюмени

Общество, 16:58 17 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию ЯНАО и 15-летию Союза ветеранов Ямала, состоялось на площадке Музейного комплекса им. Словцова в Тюмени.

﻿

# ветераны , Ямал , ЯНАО

﻿
