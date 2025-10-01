  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области стартовала регистрация на математическую регату

Общество, 18:48 19 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники могут поучаствовать в математической регате. Это серия интеллектуально-игровых соревнований по технико-математическому направлению, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участие — командное: в сборной должны быть четыре человека, представляющих образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу.

Запланировано две лиги. В лиге А будут состязаться ребята из школ города, а в лиге Б - ученики из муниципальных районов региона.

Регистрация открыта до 10 ноября для учащихся 8 классов, а для девятиклассников до 15 декабря.

Сам турнир состоится 14 ноября (среди 8 классов) и 19 декабря (среди 9 классов).

Подробнее - на сайте. Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# математика , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:29 19.10.2025"Алябьевская осень" в Тюмени завершилась концертом‑исповедью Рахманинова
18:48 19.10.2025В Тюменской области стартовала регистрация на математическую регату
17:42 19.10.2025Фестиваль детских команд КВН проведут в Тюмени в ноябре
17:00 19.10.2025Тюменцы могут подать заявление для заключения контракта с Минобороны РФ онлайн

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора