В Тюменской области стартовала регистрация на математическую регату

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники могут поучаствовать в математической регате. Это серия интеллектуально-игровых соревнований по технико-математическому направлению, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Участие — командное: в сборной должны быть четыре человека, представляющих образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу.

Запланировано две лиги. В лиге А будут состязаться ребята из школ города, а в лиге Б - ученики из муниципальных районов региона.

Регистрация открыта до 10 ноября для учащихся 8 классов, а для девятиклассников до 15 декабря.

Сам турнир состоится 14 ноября (среди 8 классов) и 19 декабря (среди 9 классов).

Подробнее - на сайте. Возрастное ограничение: 12+