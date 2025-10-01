  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Жителя Тюмени осудили за передачу Украине данных о воинской части

Происшествия, 11:30 21 октября 2025

скриншот видео

Жителя Тюмени приговорили к 15 годам за передачу Украине данных о воинской части, расположенной на территории города.

"Сотрудники УФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации пресекли противоправную деятельность жителя Тюмени, который осуществлял передачу сведений в отношении воинской части, расположенной на территории Тюмени сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ)", - сообщили ИА "Тюменская линия" в пресс-службе УФСБ России по Тюменской области.

Видео РУФСБ России по ФСВНГ

Тюменский областной суд признал мужчину виновным в госизмене.

Следственный отдел УФСБ России по ЦВО в отношении фигуранта возбудил и расследовал уголовное дело по ст.275 УК России (государственная измена).

Суд установил вину обвиняемого и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, ограничение свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

# госизмена , РУФСБ России по Тюменской области , суд

