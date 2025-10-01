С начала года в Тюменской области проведены 180 рейдов по выявлению энерговоров

| Фото: пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

В Тюменской области энергетики продолжают бороться с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии. С начала года специалисты компании "Россети Тюмень" совместно с правоохранительными органами провели 180 рейдов, в ходе которых пресекли 77 фактов хищения энергоресурса на сумму 13 млн рублей (3,7 млн киловатт-часов).

В некоторых случаях были выявлены факты особо крупных хищений. Так, житель села Каменка Тюменского района подключил частный дом к инфраструктуре энергокомпании и похитил 304 тысячи киловатт-часов на 800 тысяч рублей. А в октябре этого года в лесополосе вблизи деревни Коняшина того же района была обнаружена незаконная майнинг-ферма, от работы которой компания получила ущерб в размере 218 тысяч киловатт-часов или более 530 тысяч рублей. Материалы по всем эпизодам направлены в правоохранительные органы.

Энергетики напоминают: безучетное и бездоговорное потребление наносят ущерб всем жителям региона. В первую очередь страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий нарушителей. Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям может стать причиной пожара, а также стоить энерговорам здоровья и даже жизни.