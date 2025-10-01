  • 22 октября 202522.10.2025среда
Тюменских пешеходов призвали засветиться

Общество, 11:08 22 октября 2025

Профилактическая акция "Засветись!" состоялась на тюменском автовокзале в рамках Единого дня безопасности.

Организаторами выступили сотрудники Госавтоинспекции и работники автовокзала. Они вместе провели экспресс-уроки и мастер-классы. Пассажиры больше узнали о пользе светоотражающих элементов и научились наносить их на одежду, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Отметим, что Единый день безопасности прошел на территории всего региона 21 октября. Мероприятия по профилактике аварийности состоялись на на федеральных трассах, улицах, автостанциях и в школах.

