Более 5,2 млн пассажиров перевезли самолетами и вертолетами компании "ЮТэйр"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 млн 291 тыс. пассажиров перевезла группа "ЮТэйр" с января по сентябрь 2025 г. Из этого объема наибольшая доля перевозок пришлась на самолеты – 4,7 млн человек, на вертолетах – 498,3 тыс., сообщает компания.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 4 %. За девять месяцев 3,8 млн человек воспользовались самолетами на внутренних маршрутах, 979 тыс. – на зарубежных. Перевезено более 9 тыс. т грузов, 1,1 тыс. т почты. Производственный налет составил 119 тыс. 220 часов.

Вертолетами "ЮТэйр" воспользовались на 6,8 % пассажиров больше показателя того же периода прошлого года. Было перевезено 83,7 тыс. т грузов, прирост – 1,5 раза, а производственный налет составил 82 тыс. 462 часа.