  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер южный

Более 5,2 млн пассажиров перевезли самолетами и вертолетами компании "ЮТэйр"

Экономика, 11:30 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 млн 291 тыс. пассажиров перевезла группа "ЮТэйр" с января по сентябрь 2025 г. Из этого объема наибольшая доля перевозок пришлась на самолеты – 4,7 млн человек, на вертолетах – 498,3 тыс., сообщает компания.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 4 %. За девять месяцев 3,8 млн человек воспользовались самолетами на внутренних маршрутах, 979 тыс. – на зарубежных. Перевезено более 9 тыс. т грузов, 1,1 тыс. т почты. Производственный налет составил 119 тыс. 220 часов.

Вертолетами "ЮТэйр" воспользовались на 6,8 % пассажиров больше показателя того же периода прошлого года. Было перевезено 83,7 тыс. т грузов, прирост – 1,5 раза, а производственный налет составил 82 тыс. 462 часа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# самолеты , ЮТэйр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 22.10.2025Аграрии Тюменской области провели осеннюю обработку полумиллиона гектаров сельхозземель
11:30 22.10.2025Более 5,2 млн пассажиров перевезли самолетами и вертолетами компании "ЮТэйр"
08:56 22.10.2025Историческое здание XVIII века выставили на торги в Тобольске
08:07 22.10.2025Аграриям Тюменской области предлагают субсидии на технику, оборудование и животных

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора