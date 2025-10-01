  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 0..2 С 0 м/с ветер юго-восточный

Аграрии Тюменского муниципального округа завершили уборочные работы

Общество, 18:57 22 октября 2025

из Telegram-канала Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой

Аграрии Тюменского муниципального округа завершили уборочные работы.

Урожай зерновых и зернобобовых культур собран с площади почти 10 тыс. га. Средняя урожайность яровых зерновых – более 34 центнеров с гектара. Это рекордный показатель за последние 10 лет, подчеркнула глава округа Ольга Зимина.

Первым завершило уборку ООО "Каменское-2", а наивысшую урожайность пшеницы получили в АО "Мальковское" и КХ "Пчела" – более 45 ц/га.

“С хорошими результатами завершили сезон наши овощеводческие предприятия и фермеры. На хранение заложено более 20 тысяч тонн картофеля и более 4,2 тысяч тонн овощей. Мальковские фермеры в этом году также вырастили зеленные культуры и лук”, – написала Ольга Зимина в Telegram-канале.

из Telegram-канала Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой

Погодные условия способствовали животноводам округа в полном объеме заготовить корма на зиму. Сена припасли 3,3 тыс. тонн, сенажа – 43,5 тыс. тонны, силоса – 34,2 тыс. тонн. По всем видам кормов превышен план заготовки, а значит, зимовать буренки будут спокойно и отблагодарят высокими надоями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аграрии , Тюменский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 22.10.2025В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”
20:37 22.10.2025Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
19:43 22.10.2025Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
19:22 22.10.2025Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора