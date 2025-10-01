Аграрии Тюменского муниципального округа завершили уборочные работы

| Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой

Аграрии Тюменского муниципального округа завершили уборочные работы.

Урожай зерновых и зернобобовых культур собран с площади почти 10 тыс. га. Средняя урожайность яровых зерновых – более 34 центнеров с гектара. Это рекордный показатель за последние 10 лет, подчеркнула глава округа Ольга Зимина.

Первым завершило уборку ООО "Каменское-2", а наивысшую урожайность пшеницы получили в АО "Мальковское" и КХ "Пчела" – более 45 ц/га.

“С хорошими результатами завершили сезон наши овощеводческие предприятия и фермеры. На хранение заложено более 20 тысяч тонн картофеля и более 4,2 тысяч тонн овощей. Мальковские фермеры в этом году также вырастили зеленные культуры и лук”, – написала Ольга Зимина в Telegram-канале.

| Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала Ольги Зиминой

Погодные условия способствовали животноводам округа в полном объеме заготовить корма на зиму. Сена припасли 3,3 тыс. тонн, сенажа – 43,5 тыс. тонны, силоса – 34,2 тыс. тонн. По всем видам кормов превышен план заготовки, а значит, зимовать буренки будут спокойно и отблагодарят высокими надоями.