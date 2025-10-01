Жители могут поддержать шоколад "Минералы Тюменской области" в финале всероссийского конкурса
Шоколадная коллекция "Минералы Тюменской области" "Мануфактуры шоколада" Дарьи Егоровой из Тобольская вышла в финал всероссийского конкурса "Индустриальный сувенир" от сети креативного туризма в номинации "Гастросувенир".
Каждый трюфель — ручная работа, с необычной начинкой (даже с груздями), а формы для конфет команда создала сама, от идеи до воплощения, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.
Компания борется за звание лучшего гастросувенира страны со 128 участниками.
Поддержим тюменских производителей можно проголосовав, перейдя по ссылке.