Жители могут поддержать шоколад "Минералы Тюменской области" в финале всероссийского конкурса

Общество, 13:31 23 октября 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Шоколадная коллекция "Минералы Тюменской области" "Мануфактуры шоколада" Дарьи Егоровой из Тобольская вышла в финал всероссийского конкурса "Индустриальный сувенир" от сети креативного туризма в номинации "Гастросувенир".

Каждый трюфель — ручная работа, с необычной начинкой (даже с груздями), а формы для конфет команда создала сама, от идеи до воплощения, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Компания борется за звание лучшего гастросувенира страны со 128 участниками.

Поддержим тюменских производителей можно проголосовав, перейдя по ссылке.

# конкурс , конфеты , шоколад

