Тюменских производителей приглашают поучаствовать в "Фестивале продуктов"
Тюменских производителей приглашают поучаствовать в "Фестивале продуктов", который пройдет в Уфе с 26 по 29 ноября, сообщает департамент АПК Тюменской области.
Событие объединит специализированную выставку "Наш Бренд" и специализированный проект "ПродТехЭкспо".
Выставка "Наш Бренд" - уникальный экспопроект в сфере продовольствия, напитков и гастрономии. Спецпроект "ПродТехЭкспо" дает возможность презентовать оборудование, ингредиенты и упаковку для пищевой промышленности.
На фестивале запланированы пленарная сессия, торгово-закупочная конференция "День поставщика" с участием более 20 федеральных и региональных торговых сетей, семинары и круглые столы для производителей продуктов питания, а также кулинарный фестиваль "Гастромастер".