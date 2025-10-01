  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменских производителей приглашают поучаствовать в "Фестивале продуктов"

Общество, 08:21 27 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских производителей приглашают поучаствовать в "Фестивале продуктов", который пройдет в Уфе с 26 по 29 ноября, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Событие объединит специализированную выставку "Наш Бренд" и специализированный проект "ПродТехЭкспо".

Выставка "Наш Бренд" - уникальный экспопроект в сфере продовольствия, напитков и гастрономии. Спецпроект "ПродТехЭкспо" дает возможность презентовать оборудование, ингредиенты и упаковку для пищевой промышленности.

На фестивале запланированы пленарная сессия, торгово-закупочная конференция "День поставщика" с участием более 20 федеральных и региональных торговых сетей, семинары и круглые столы для производителей продуктов питания, а также кулинарный фестиваль "Гастромастер".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# тюменские товаропроизводители , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:48 27.10.2025Монооперу "Человеческий голос" представит "Камерата Сибири" в Тюмени
08:34 27.10.2025В Тюмени пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики
08:21 27.10.2025Тюменских производителей приглашают поучаствовать в "Фестивале продуктов"
08:07 27.10.2025"Кванторианские каникулы" стартуют в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора