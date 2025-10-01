Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области 23 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неосторожное обращение с огнём - предварительная причина пожара в неэксплуатируемой постройке в Уватском муниципальном округе. Возгорание произошло в пос. Демьянка вечером 23 октября. Как сообщает МЧС России по Тюменской области, огонь был ликвидирован на площади 24 кв. м.

Сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Мира в пос. Берёзовка Нижнетавдинского округа поступило ночью. Пожарные ликвидировали огонь на площади 120 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

Во втором часу ночи поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в СНТ "Незабудка" в Тюмени. Огонь перекинулся на соседние строения. Общая площадь пожара составила 72 кв. м. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано четыре техногенных пожара, на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали девять раз.