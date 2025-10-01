Омутинский округ готовится зайти в концессию по водоснабжению

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Водоочистные сооружения, канализационную очистную станцию и котельные осмотрел вместе с главой Омутинского округа Олегом Кузнецовым директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев во время рабочего визита, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Омутинский округ один из шестнадцати, которые в текущем году заходят в концессионные отношения. Мы видим хозяйский подход руководства муниципалитета к коммунальным объектам. Рассчитываем, что с переходом на государственно-частные отношения, сфера ЖКХ округа получит новый виток развития", прокомментировал Семён Тегенцев.

Концессионное соглашение с ООО "Тюмень Водоканал" планируют заключить в ноябре. По его условиям будут выполнены строительство и реконструкция: 10 водоочистных сооружений; 30 км сетей водоснабжения; реконструкция очистных сооружений канализации; строительство 2,1 км сетей водоотведения.

Общий объем инвестиций составит около 3,5 млрд рублей.

"Со своей стороны мы подтвердили намерения войти в концессию. С начала следующего года будем плотно работать с "Тюмень Водоканалом". Сейчас в сфере теплоснабжения будет работать муниципальное предприятие. Через год смотрим в перспективу заключения концессии по объектам теплоснабжения", - отметил глава Омутинского округа Олег Кузнецов.

Напомним, на этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал шесть концессионных соглашений, по которым будет реконструировано 167 водоочистных и шесть канализационных очистных сооружений, а также более 215 километров сетей.