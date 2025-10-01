Фестиваль украинского народного творчества "Святкова круговерть" проходит в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XI Межрегиональный фестиваль украинского народного творчества "Святкова круговерть" проходит в Тюменской области. Церемония открытия состоялась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 24 октября.

Фестиваль проводится в рамках Года защитника Отечества в России и Года героев в Тюменской области. Он также приурочен к 80-летию Победы Советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Эта дата – важный повод вспомнить о единстве народов в борьбе против фашизма и передать историческую память будущим поколениям.

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев отметил, что необходимо в правильном ключе воспитывать своих детей, уважать старших и историю страны. В этом деле и помогают такие мероприятия. Роман Рзаев поблагодарил организаторов, особенно председателя областной общественной организации "Украинцы Тюменской области" Елену Скрипник.

"Понимая, как важна идеологическая роль в таких мероприятиях, вы, как организатор, идеолог, справились с ней в полной мере. У нас присутствуют коллективы из других субъектов, мы должны подарить сердечное тепло. Мы гордимся тем многообразием, которое есть в Тюменской области", – поделился Роман Рзаев.

Елена Скрипник подчеркнула, что межрегиональный фестиваль "Святкова круговерть" – единственный в России, аналогов ему нет.

"Все это благодаря правительству нашей области и каждому из вас. Мы – родники, которые несут культуру этнических украинцев Тюменской области, передают ее из поколения в поколение. Не случайно сегодня на этой сцене исполнители – от мала до велика", – произнесла председатель областной общественной организации "Украинцы Тюменской области".

Перед зрителями выступили не только творческие коллективы и исполнители Тюмени и муниципальных образований юга Тюменской области, но и гости из Москвы, Екатеринбурга, Кургана и Республики Казахстан.

Фестиваль открыл ансамбль славянской песни "Днепряночка" из Екатеринбурга. Коллектив приезжает на это событие четвертый раз. Председатель украинской национально-культурной автономии Екатеринбурга Наталья Царегородцева убеждена, что за такими фестивалями будущее. Пример истинной культуры украинского народа сохранен только у нас, в России, подчеркивает она. То, что на "Святковой круговерти" происходит сейчас, достойно уважения и восхищения.

"Наш коллектив назван в честь реки Днепр, потому что она начинает свои истоки в России, протекает по Белоруссии и в Украине впадает в Черное море. Поэтому в репертуаре нашего коллектива песни на украинском, белорусском, русском языках, как символ славянского единства. Когда мы приехали на "Святкову круговерть" впервые, все было в новинку, потом все участники фестиваля подружились. До сих пор мы уже как большая семья, ждем встречи, радуем своим творчеством других и радуемся сами, смотря на коллег. Мы очень горды тем, что именно в Тюмени проходит такой фестиваль. Именно этот город смог сохранить этот фестиваль в наше трудное время”, – поделилась она.

Народный коллектив "Мрия" пятый раз приезжает на фестиваль в Тюмень из Казахстана.

"Это такая атмосфера. Сюда приезжают отовсюду! Мы поддерживаем самые добрые, прекрасные отношения с русским народом, русскими песнями. Поем не только украинские песни, но и русские. Сочиняем частушки на тему дружбы и добрососедства", – говорит руководитель народного коллектива "Мрия" Марина Полтавец.

Лариса Вишневская на протяжении 27 лет является руководителем тюменского хора украинской народной песни "Чиста криниця". Коллектив участвует в этом фестивале с самого начала. Лариса Вишневская рада, что на него приезжают артисты из Казахстана, Севера.

"Мы все как дружной семьей здесь встречаемся, обмениваемся опытом. Благодарны организаторам за такую прекрасную организацию. В такое непростое время важна дружба народов. У меня в коллективе люди разных национальностей, поем песни разных национальностей, потому что через песню будет мир", – сказала руководитель тюменского хора украинской народной песни "Чиста криниця".

Ни один фестиваль "Святкова круговерть" не пропускает чтец коллектива "Водограй" Раиса Рыбка.

"Занимаюсь творчеством, отдаю всю свою душу. В фестивале участвую каждый год. Я тут и читаю, и пою в хоре. Это отдушина. Видишь все знакомые лица – из Петропавловска, Москвы, Кургана, Новосибирска… Мы обмениваемся, встречаемся. Для нас это очень приятно", – добавила она.

Отметим, 25 октября события фестиваля пройдут в Тобольске. Там запланирован благотворительный концерт с участием творческих коллективов украинской культуры.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова