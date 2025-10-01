Тюменцы смогут проверить здоровье в торговом центре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают на Всемирный день борьбы с инсультом 28 октября. Желающие смогут посетить "Палатку здоровья" на втором этаже ТРЦ "Кристалл". Она начнет работать с 10 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В рамках профилактической медицинской акции участники смогут проконсультироваться с терапевтом неврологом, проверить состояние сердца, измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и глюкозы, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.