Российские художники могут принять участие в тюменском фестивале "Артчоус"

Фестиваль современного искусства "Артчоус" в девятый раз пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 и 7 декабря. Заявки на участие от художников из разных городов России принимают до 31 октября включительно, сообщают организаторы.

Участников ждут арт-маркет, лекции от федеральных и региональных спикеров, мастер-классы от создателей. Подробное расписание событий появится в ноябре на сайте артчоус.рф.

Чтобы стать участником арт-маркета и продавать работы, нужно заполнить форму на сайте. Организаторы принимают заявки от галерей, арт-групп, независимых художников, керамистов, иллюстраторов, скульпторов и дизайнеров из любого города России. До 31 октября открыт прием заявок от лекторов и мастеров, желающих принять участие в "Артчоусе" и провести авторский мастер-класс.