  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Российские художники могут принять участие в тюменском фестивале "Артчоус"

Общество, 12:30 27 октября 2025

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Фестиваль современного искусства "Артчоус" в девятый раз пройдет в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 и 7 декабря. Заявки на участие от художников из разных городов России принимают до 31 октября включительно, сообщают организаторы.

Участников ждут арт-маркет, лекции от федеральных и региональных спикеров, мастер-классы от создателей. Подробное расписание событий появится в ноябре на сайте артчоус.рф.

Чтобы стать участником арт-маркета и продавать работы, нужно заполнить форму на сайте. Организаторы принимают заявки от галерей, арт-групп, независимых художников, керамистов, иллюстраторов, скульпторов и дизайнеров из любого города России. До 31 октября открыт прием заявок от лекторов и мастеров, желающих принять участие в "Артчоусе" и провести авторский мастер-класс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Контора пароходства , фестиваль , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:20 27.10.2025Светодинамические картины воды появятся на фонтане в Тюмени
14:09 27.10.2025Материнскую плату тюменской компании начали использовать в Роскосмосе
13:47 27.10.2025В Тюменской области в ноябре завершается навигация маломерных судов
13:36 27.10.2025Рыболовные сети для нужд СВО передали сотрудники Нижнеобского Росрыболовства

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора