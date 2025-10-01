В Тюменской области в ноябре завершается навигация маломерных судов

Навигация маломерных судов на реках и озерах Тюменской области завершается с 1 ноября. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Прекращается навигация на судоходных реках Иртыш, Туре, Тавда, Тобол, Ишим, а также на озере Круглое в Тюмени.

На водных объектах, не включенных в перечень внутренних водных путей Российской Федерации, а также водных объектах, расположенных на территории Уватского округа.

Требования о прекращении навигации не распространяются: на маломерные суда, используемые правоохранительными органами, подразделениями МЧС РФ, ТОСЭР и другими спасательными формированиями, органами рыбнадзора при выполнении ими служебных обязанностей на водных объектах. На маломерные суда, используемые органами государственной власти и местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями для осуществления возложенных на них полномочий; на маломерные суда, используемые для доставки людей, продуктов, почты и медикаментов на участках водных объектов островных и других труднодоступных мест в Тюменской области, где невозможно использование другого вида транспорта; на маломерные суда на воздушной подушке, а также на маломерные суда особой конструкции (аэролодка, аэробот, амфибия).