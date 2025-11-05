  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

На пешеходной улице в Тюмени развернутся "Сибирские забавы"

Общество, 09:29 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль народных игр и промыслов "Сибирские забавы" проведут на пешеходной улице Дзержинского 8 ноября. Мероприятие пройдет ежегодный праздник День Сибири, сообщает Центр русской культуры.

Гости услышат народные и казачьи песни, фольклорные наигрыши и хореографические зарисовки. В чайной зоне "Вкус Сибири" гости праздника смогут согреться и насладиться чаем с пряниками, пирожками и вареньем. Ценители активного отдыха найдут своё место на интерактивной площадке "Забавы сибиряков", где будут проходить состязания в перетягивании каната и традиционные забеги в мешках.

Будет работать и интерактивная точка "Моя Сибирь на карте". Это карта впечатлений, на которой каждый желающий сможет оставить воспоминания о каком-либо городе Сибири.

Любители настольных игр оценят масштабную игру-бродилку "Прогуляемся по Тюмени" от проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", которая позволит прошагать по городу на большом игровом поле.

Праздник пройдет с 15 до 18 часов.

Возрастное ограничение: 0+

# народное творчество , фестиваль

﻿
