Тюменские хирурги провели операцию по удалению опухоли жительнице Казахстана

Операцию по удалению злокачественной опухоли правой почки провели 59-летней жительнице Казахстана хирурги Медицинского города в Тюмени.

По информации регионального департамента здравоохранения, женщина долгое время страдала от боли в ноге, с трудом передвигалась, наблюдалась у невролога. Однако облегчения не наступало, и тогда родные настояли на обследовании в Тюмени.

Специалисты выполнили лапароскопическую операцию — через небольшие проколы удалили злокачественную опухоль. Это позволило минимизировать травму и значительно сократить восстановительный период.

"Мы выполнили лапароскопическую нефрэктомию — удалили почку, пораженную опухолью размером около 10 см, а также лимфоузлы. Наркоз потребовал высокой точности от наших анестезиологов: из-за патологии щитовидной железы использовались короткие анестетики, чтобы избежать осложнений и обеспечить безопасный выход из наркоза", — рассказал врач-онколог отделения онкоурологии Медицинского города Артём Кельн.

Уже через несколько часов после операции пациентка могла самостоятельно вставать и двигаться.

"Огромное спасибо всем — врачам, медсёстрам, санитаркам. Я приехала из глубинки, волновалась очень, но здесь меня окружили заботой с первого дня. Всё очень чисто, аккуратно. Медсестры такие добрые, всё подскажут, поддержат. А мой лечащий врач — настоящий профессионал. Артём Александрович спокойно, понятно всё объяснял, дал надежду. Спасибо всем за участие, внимание и поддержку. Я не жалею ни на секунду, что доверилась именно тюменским врачам", — поделилась пациентка.

Тюменские врачи уверены, что при сложных онкологических диагнозах можно найти щадящий подход, который может не только победить болезнь, но и сохранить качество жизни пациента.