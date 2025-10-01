  • 29 октября 202529.10.2025среда
Более 11 тысяч тонн зерна намолотили аграрии Вагайского округа в страду 2025 года

Экономика, 16:40 29 октября 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 215 тонн зерновых и зернобобовых культур собрали агаррии Вагайского округа осенью 2025 года. С окончанием страды земляков поздравил глава муниципалитета Сергей Сидоренко.

Он уточнил, что средняя урожайность по округу составила 20 ц/га, всего комбайны прошли 5 тыс. 672 га полей.

"Пусть результаты нынешнего сезона станут надёжной основой для новых свершений, а будущий год принесёт ещё больше успехов и щедрых урожаев", - пожелал работникам аграрного сектора Сергей Сидоренко.

# АПК , уборка урожая , уборочная кампания

