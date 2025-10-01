  • 30 октября 202530.10.2025четверг
В Тюменской области усилят контроль за детьми-водителями

Общество, 12:36 30 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Количество автоаварий с участием детей-водителей увеличивается. Об этом начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 30 октября.

"Сезонные обстоятельства, погодные условия не должны влиять на эту статистику. Не в этом причина. Основная причина в том, что мы, родители, должны уделять этому больше внимания. Это может быть разговор, примеры, даже использование смартфона в части обучения базовым вещам", - отметил он.

Отсутствие родительского контроля при доступности управления мотоциклом, питбайком или средством мобильности приводит к авариям, уверен Андрей Миллер: "Буквально вчерашнее происшествие - семнадцатилетний подросток в состоянии опьянения на автомобиле матери ехал по федеральной трассе. Пострадали четыре человека, очень серьёзные травмы".

Как подчеркнул Миллер, сейчас вектор надзора будет направлен на детей-водителей транспортных средств. Прежде всего - практика привлечения к ответственности. И здесь позиция принципиальная: никаких профилактических мероприятий, никаких предупреждений. Есть штрафные санкции, они должны и будут применяться.

Он также напомнил, что в сентябре в Нижнетавдинском округе по инициативе главы муниципалитета был открыт специализированный полигон, где подростки могут под присмотром взрослых безопасно кататься на питбайках, использовать их там, где это разрешено.

"Этот положительный опыт межведомственного взаимодействия ведомств и субъектов будет внедряться и распространяться, - сказал Андрей Миллер. - В Нижнетавдинском округе уже были дорожные происшествия, в том числе и с тяжкими последствиями, когда подростки гибли и получали травмы, это заставляет всех нас работать по-другому".

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов добавил, что в Тюмени в настоящее время на базе спортивной школы действует специализированная трасса в районе Антипино, где культивируется авто и мотоспорт: "Практически во всех муниципальных образованиях области этот вопрос обсуждается - это вызов времени и на него надо отвечать".

Он напомнил также, что передвижение на питбайках на дорогах общего пользования недопустимо, питбайк - это спортивный инвентарь и должен использоваться только на специальных спортивных площадках. Его появление в местах на дорогах общего пользования - нарушение закона.

Николай Ступников

# Алексей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , подростки

