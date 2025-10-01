  • 31 октября 202531.10.2025пятница
В Тюменской области медианная зарплата для инженеров-механиков составляет 98 тыс. рублей

Экономика, 11:16 31 октября 2025

Медианная предлагаемая зарплата для инженеров-механиков в Тюменской области составляет 98,1 тыс. рублей за девять месяцев 2025 г. Тогда как в целом по РФ сумма предложений — 97,5 тыс. рублей. При этом соискатели рассчитывают на 150 тыс. рублей, сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

На Урале наиболее конкурентные зарплаты сервисным инженерам предлагают в вахтовых регионах — Ямало-Ненецком автономном округе (134 тыс. 800 рублей) и Ханты-Мансийском автономном округе (111 тыс. 400 рублей). Далее расположились Тюменская область (98 100 рублей), Свердловская область (92 тыс. 800 рублей), Челябинская область (90 тыс. 600 рублей) и Курганская область (76 тыс. 400 рублей).

"Инженеры-механики остаются востребованными специалистами на российском рынке труда, несмотря на общую экономическую турбулентность. Рост числа вакансий и высокая конкуренция — от 7 до 9 соискателей на место — говорят о стабильном спросе, особенно в промышленных и энергетических регионах. При этом работодатели всё чаще смещают фокус с чисто технических навыков на гибридные компетенции: умение работать с документацией, настройкой оборудования и взаимодействием в команде. Значительный разрыв в зарплатах между регионами, особенно в пользу Севера и Дальнего Востока, подчеркивает важность территориальных надбавок и комплексных пакетов мотивации", — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

