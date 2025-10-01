  • 31 октября 202531.10.2025пятница
  • USD80,5037
    EUR93,3894
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тобольском кремле почтили память жертв политических репрессий

Общество, 16:35 31 октября 2025

ТМПО

Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, прошел в Тюремном замке Тобольского кремля 30 октября. В нем участвовали представители органов власти, религиозных конфессий, потомки репрессированных, студенты тобольских вузов и ссузов, горожане, чтящие память погибших в годы террора, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"В 1930-х годах на территории Тобольской тюрьмы проводились массовые расстрелы "врагов народа". Только с 1937 по 1938 годы к высшей мере наказания были приговорены более 2500 человек. Благодаря сохранившимся архивам известны имена 2211 погибших. Эти списки сегодня можно увидеть на стендах в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, расположенном в Музее сибирской каторги и ссылки", - рассказали музейщики.

ТМПО ТМПО ТМПО ﻿

Гости Тюремного замка могут посетить выставочный проект, представляющий архивные документы и личные вещи осужденных в 1937-1938 г.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# жертвы политических репрессий , Тобольск , Тюремный замок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 31.10.2025Финалистами конкурса "Культурная столица 2027 года" стали восемь городов
17:30 31.10.2025Билайн признали самым безопасным оператором
17:19 31.10.2025Под наставничеством предпринимателя Александра Касьянова проходит стажировку участник "БКР"
17:08 31.10.2025В Тюменской области отбирают кандидатов в мобилизационный резерв

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора