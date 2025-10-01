В Тобольском кремле почтили память жертв политических репрессий

Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, прошел в Тюремном замке Тобольского кремля 30 октября. В нем участвовали представители органов власти, религиозных конфессий, потомки репрессированных, студенты тобольских вузов и ссузов, горожане, чтящие память погибших в годы террора, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"В 1930-х годах на территории Тобольской тюрьмы проводились массовые расстрелы "врагов народа". Только с 1937 по 1938 годы к высшей мере наказания были приговорены более 2500 человек. Благодаря сохранившимся архивам известны имена 2211 погибших. Эти списки сегодня можно увидеть на стендах в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, расположенном в Музее сибирской каторги и ссылки", - рассказали музейщики.

Гости Тюремного замка могут посетить выставочный проект, представляющий архивные документы и личные вещи осужденных в 1937-1938 г.