В Тюменской области к зиме подготовлены сотни аварийных бригад и резервные источники электроэнергии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотни аварийных бригад, спецтехника и резервные источники электроэнергии подготовлены в Тюменской области для оперативного реагирования на внештатные ситуации в зимний период. Готовность региона к зиме обсудили на заседании президиума правительства.

"Отопительный сезон везде начался вовремя. Планы подготовки тепловых, водопроводных, канализационных, газовых сетей, котельных и жилищного фонда полностью выполнены. За лето в регионе отремонтировано 29 км сетей теплоснабжения, 41 км сетей водоснабжения и 14 км сетей канализации. Запасы топлива, созданные в котельных, больше нормативных. В результате активной модернизации объектов ЖКХ с 2023 года количество инцидентов на сетях теплоснабжения значительно снизилось", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Близка к завершению подготовка объектов электроэнергетики. Продолжается работа по повышению надёжности электроснабжения согласно региональному плану, принятому в 2023 году. В этом году предстоит завершить реконструкцию четырёх крупных подстанций, а в следующем – ещё двух, отметил Моор.