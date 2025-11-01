В Исетском округе запустили современный цифровой рентген‑аппарат

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый цифровой рентгеновский аппарат поступил и начал работу в областной больнице № 13 в с. Исетском. Современное оборудование позволяет врачам оперативно и с высокой точностью ставить диагнозы, повышая качество медицинской помощи, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По словам рентген‑лаборанта Оксаны Куксенковой, новинка существенно улучшает процесс обследования пациентов: "Мы рады, что теперь сможем делать обследования еще более качественно и безопасно для пациентов. Новое оборудование — это всегда плюс для всех!"

Аппарат доставили в медучреждение весной 2025 года. За прошедшее время на нем провели уже более 700 диагностических процедур.

Поставка оборудования осуществлена в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", которая реализуется в составе национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".