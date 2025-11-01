Минобороны проводит акцию "Есть такая профессия – Родину защищать!"

До 25 декабря 2025 года Министерство обороны Российской Федерации проводит XI Всероссийскую информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия — Родину защищать!".

Основная цель акции — адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в военные вузы о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Ссилах РФ.

В рамках акции в различных регионах страны, в том числе там, где дислоцируются соединения и воинские части, а также в учебных заведениях среднего общего и среднего профессионального образования пройдут иллюстрированные выставки, уроки мужества и тематические встречи.

Учащимся выпускных классов расскажут об особенностях поступления и обучения в военных вузах страны, преимуществах обучения, порядке и правилах поступления, нюансах службы по контракту и многом другом.

Информация о высших военно-учебных заведениях, правилах приёма и особенностях обучения размещена на официальном сайте Минобороны России, в разделе "Образование"/"Высшее".