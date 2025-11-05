  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Два человека пострадали на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:35 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два человека получили травмы на пожарах в Тюменской области с 27 октября по 2 ноября. Всего за это время бригады огнеборцев выезжали на помощь 11 раз, сообщает противопожарная служба региона.

Пять раз специалистов привлекали для тушения мусора, три раза - на помощь жителям в разных бытовых ситуациях. Семь раз пожарные выезжали на места ДТП, дважды помогли силовым структурам, в том числе при извлечении человека из воды.

Огенеборцы напомнают землякам: главное правило при обращении с огнем - осторожность. Внимательность к деталям и ответственность помогут избежать трагических ситуаций дома и на производстве.

# противопожарные меры , профилактика пожаров

