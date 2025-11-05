  • 5 ноября 20255.11.2025среда
Фестиваль детских команд КВН состоится в Тюмени 8 ноября

Общество, 21:33 05 ноября 2025

Департамент молодежной политики Тюменской области (архив) | Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области (архив)

Фестиваль детских команд КВН состоится в Тюмени 8 ноября. Юные юмористы выступят во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в 16 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

На сцену выйдут 19 команд. Среди них – выпускники "Школы КВН" из Вагайского, Заводоуковского, Нижнетавдинского, Омутинского, Тюменского, Ялуторовского округов и Тюмени.

По итогам номеров сформируют список участников областной "Пионер‑лиги КВН" 2026 года.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

# дети , фестиваль

