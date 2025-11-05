Фестиваль детских команд КВН состоится в Тюмени 8 ноября
Фестиваль детских команд КВН состоится в Тюмени 8 ноября. Юные юмористы выступят во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) в 16 часов, сообщает информационный центр правительства региона.
На сцену выйдут 19 команд. Среди них – выпускники "Школы КВН" из Вагайского, Заводоуковского, Нижнетавдинского, Омутинского, Тюменского, Ялуторовского округов и Тюмени.
По итогам номеров сформируют список участников областной "Пионер‑лиги КВН" 2026 года.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.