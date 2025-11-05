  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках продлен в Тюмени

Общество, 20:48 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках продлен в Тюмени 5 ноября до 23 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Это связано с погодными условиями. С адресами можно ознакомиться ниже:

- городская поликлиника №3 (ул. Садовая, 135а);

- городская поликлиника №5 (ул. Вьюжная 6а);

- городская поликлиника №8 (ул. Ватутина , 10б);

- городская поликлиника №12 (ул. Пермякова, 76к5);

- городская поликлиника №17 (ул. Монтажников, 41к1).

"Можно обратиться в данные филиалы без предварительной записи в случае травмирования вне зависимости от наличия прикрепления к данной медицинской организации. Специалисты проведут врачебный осмотр, диагностику и дадут рекомендации", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.

# здравоохранение , Медицина

﻿
