Прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках продлен в Тюмени
Прием врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в поликлиниках продлен в Тюмени 5 ноября до 23 часов, сообщает информационный центр правительства региона.
Это связано с погодными условиями. С адресами можно ознакомиться ниже:
- городская поликлиника №3 (ул. Садовая, 135а);
- городская поликлиника №5 (ул. Вьюжная 6а);
- городская поликлиника №8 (ул. Ватутина , 10б);
- городская поликлиника №12 (ул. Пермякова, 76к5);
- городская поликлиника №17 (ул. Монтажников, 41к1).
"Можно обратиться в данные филиалы без предварительной записи в случае травмирования вне зависимости от наличия прикрепления к данной медицинской организации. Специалисты проведут врачебный осмотр, диагностику и дадут рекомендации", - подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.