Участникам СВО спишут долги по кредитам до 10 млн рублей

Участников специальной военной операции освободят от выплат по кредитам, включая ипотеку и автокредиты, совокупно не превышающим десяти миллионов рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции в пресс-центре информагентства "Тюменская линия", посвященной 160-летию службы судебных приставов России, начальник отдела организационно-контрольной работы, майор внутренней службы Наталья Белова управления ФССП России по Тюменской области.

Федеральный закон № 391, вступивший в силу 1 декабря 2024 года, позволяет прекратить исполнительные производства по взысканиям кредиторских задолженностей участников спецоперации. Важным условием является заключение контракта после указанной даты и наличие судебного решения о взыскании долга, вступившего в силу до начала действия закона. К погашаемым долгам относятся потребительские кредиты, ипотечные займы, автокредиты и микрозаймы.

Согласно закону, договор военнослужащего должен действовать минимум один год. Также предусмотрена защита имущественных прав супруга участника СВО, исполнительные производства которого тоже могут быть закрыты. По данным ведомства, в текущем году судебным приставам удалось закрыть свыше 5 тыс. исполнительных производств общей суммой более 500 млн рублей.

Наталья Белова подчеркнула важность инициативы, обеспечивающей дополнительную социальную защиту военнослужащих и членов их семей. Она напомнила, что работа ведется в тесном взаимодействии с Министерством обороны и банковскими структурами, что обеспечивает своевременное исполнение.

Инна Кондрашкина