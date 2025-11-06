  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Светлана Касенова: Заводоуковский округ полностью готов к зиме

Экономика, 17:38 06 ноября 2025

ТГ-канал Светланы Касеновой | Фото: ТГ-канал Светланы Касеновой

Службы жилищно-коммунального комплекса Заводоуковского муниципального округа перешли на зимний режим работы. У всех ресурсоснабжающих компаний утверждены паспорта готовности к зиме, заверила глава округа Светлана Касенова в своих соцсетях.

Она уточнила, что летом была проведена вся необходимая подготовка. Завершены общестроительные работы на котельной ДСУ и реконструкция котельной на территории Тубсанатория. Капитально отремонтированы более 130 м теплотрасс и 2,5 км водопроводных сетей.

"Реконструкция в текущем году прошла на главной канализационно-насосной станции округа. Управляющие компании округа также провели работы по подготовке домов к зиме. Выполнен ремонт запорной арматуры, опрессовка узлов и трубопроводов, промывка системы отопления, устранение неисправностей и повреждений на водопроводных сетях, проведена поверка приборов", - пояснила глава округа.

Готова к зиме и снегоуборочная техника, дорожные службы вышли на первую уборку и обработку дорожного полотна.

# ЖКХ , Заводоуковский округ , Светлана Касенова

