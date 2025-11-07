От тюменских школьников ждут заявки на экологический конкурс "Вторая жизнь ненужных вещей"
Прием заявок на экологический конкурс "Вторая жизнь ненужных вещей" продлится до 21 ноября. Принять участие могут тюменские школьники всех возрастов, сообщает администрация города.
Конкурс – это возможность для ребят проявить изобретательность, научиться смотреть на привычные предметы под новым углом и внести свой вклад в решение актуальных экологических вопросов. Организаторы хотят вдохновить горожан на переработку и повторное использование материалов, показав, как много интересного и полезного можно создать из того, что, казалось бы, вышло из употребления.
Школьникам предлагают превратить старые вещи в оригинальные украшения для дома, функциональные предметы быта или что-то совершенно уникальное.
Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную форму из положения конкурса. Отправить ее можно вместе с фотографией работы на электронный адрес: tyumen_ecolog.dgh@mail.ru.
Возрастное ограничение: 0+.