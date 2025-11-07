От тюменских школьников ждут заявки на экологический конкурс "Вторая жизнь ненужных вещей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Прием заявок на экологический конкурс "Вторая жизнь ненужных вещей" продлится до 21 ноября. Принять участие могут тюменские школьники всех возрастов, сообщает администрация города.

Конкурс – это возможность для ребят проявить изобретательность, научиться смотреть на привычные предметы под новым углом и внести свой вклад в решение актуальных экологических вопросов. Организаторы хотят вдохновить горожан на переработку и повторное использование материалов, показав, как много интересного и полезного можно создать из того, что, казалось бы, вышло из употребления.

Школьникам предлагают превратить старые вещи в оригинальные украшения для дома, функциональные предметы быта или что-то совершенно уникальное.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную форму из положения конкурса. Отправить ее можно вместе с фотографией работы на электронный адрес: tyumen_ecolog.dgh@mail.ru.

Возрастное ограничение: 0+.