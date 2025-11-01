  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
Противопожарные полосы обновляют в Абатском округе

Общество, 14:53 10 ноября 2025

администрация Абатского округа | Фото: администрация Абатского округа

Противопожарные полосы обновляют в Абатском округе по границам населенных пунктов и лесов. Это до минимума риски распространение огня на дома, сообщает администрация муниципалитета.

В пожароопасный сезон основное назначение таких полос - задерживать распространение низового огня или служить опорной линией при пуске встречного отжига. В Майском сельском поселении в первые осенние месяцы обновили минполосы, чтобы уже весной обезопасить населённые пункты от лесных и ландшафтных пожаров.

