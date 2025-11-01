В Тюменской области 48 % жителей довольны выбором профессии

48 % тюменцев утверждают, что выбрали бы свою профессию снова, если бы имели возможность вновь пройти карьерное самоопределение. 31 % предпочли бы другую сферу деятельности, сообщают аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование проведено со 2 сентября по 5 ноября 2025 года.

Среди мужчин доля довольных своим профессиональным выбором несколько выше, чем среди женщин: 53 % против 43 % соответственно. Среди обладателей высшего образования о готовности повторить профессиональный выбор заявили 49 %, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 43 %.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьший уровень уверенности в своем выборе — 38% удовлетворены профессией. Среди 35—45-летних таковых уже 48%, а среди респондентов от 45 лет — 56%.

Больше всего же довольны выбором профессии те, чей ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей (52%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп наибольшая доля тех, кто готов снова выбрать свою профессию, — среди врачей (65%), программистов (64%) и медицинских сестер (63%). Высокие показатели также у водителей (52%) и HR-менеджеров (50%).

Меньше всего довольных своим выбором среди представителей профессий, характеризующихся высокой кадровой текучестью: охранников (29%), курьеров (30%) и продавцов (34%).