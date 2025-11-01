Более 56 тысяч гектаров сельхозземель проверили в Тюменской области с начала года

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 56 тыс. га сельхозземель проверили в Тюменской области с начала года. Собственникам, на участках которых выявили нарушения, объявили 578 предостережений, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Кроме того, инспекторы выдали 89 предписаний об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации. Возбуждено 16 административных дел.

К административной ответственности привлекли пять юридических лиц и три гражданина. Сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн. рублей.