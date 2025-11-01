В Тюменской области 78 % работников готовы уйти к конкурентам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 % тюменцев не исключают для себя вероятность ухода к конкурентам на хороших условиях. 3 % респондентов настолько плохо на нынешней работе, что они готовы сменить работодателя на любых условиях. Лишь 8 % категорически отвергают такую возможность, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения. Мужчины демонстрируют более выраженную готовность к переходу на хороших условиях — 80 % против 71 % среди женщин. При этом горожанки чаще мужчин затруднялись с ответом на этот вопрос.

Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди респондентов любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов.

Среди горожан с высшим образованием 80 % готовы уйти к конкуренту на хороших условиях и 3 % ни за что не согласятся на подобное, тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, таких 66 и 11 % соответственно.

Чем выше ежемесячный доход респондента, тем больше среди тех, кто мог бы рассмотреть предложение на привлекательных условиях найма.

С ростом уровня дохода значительно повышается важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации. Для респондентов с доходом до 80 тыс. рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки.