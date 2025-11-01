  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
В Тюмени при строительстве школы увеличили на два метра актовый зал

Экономика, 20:43 12 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство школы на 1 тыс. 101 мест в мкрн Березняковский Тюмени продолжается. Отделочные работы выполнят на 90 % до конца 2025 года.

"Инженерные коммуникации, сети проложены. Сейчас идут отделочные работы, идет укладка плитки и чистовая отделка по всем блокам. Сцену в актовом зале увеличили до шести метров. В старом проекте было до четырех метров. До конца года установим все двери. На 90 процентов выполним отделочные работы", - рассказал представитель подрядной организации Гарик Авеян.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, подрядчик уже выполнил благоустройство территории. Сейчас полным ходом ведутся внутренние работы. Строители уже кладут плитку и готовят стены под поклейку обоев и покраску.

Новую школу введут в эксплуатацию к осени 2026 года.

