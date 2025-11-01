  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер западный

Тюменским школьникам напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов 

Общество, 20:08 12 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Информационная работа по безопасности на водных объектах в осенне-зимний период продолжается в Тюменской области. Для недопущения происшествий, связанных с выходом на неокрепший лед, с учениками школ проводятся профилактические мероприятия, сообщает ГУ МЧС по региону.

В школе № 17 сотрудники МЧС 12 ноября организовали урок безопасности для учеников пятых классов. Цель – сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения, рассказать об опасностях, которые подстерегают у водоемов в это время.

“Представители ведомства провели с детьми беседу по правилам безопасности на льду, показали тематическую презентацию, повторили номер вызова экстренных служб 112. Важную информацию о поведении вблизи водоемов в осенне-зимний период получили 75 пятиклассников”, – сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области , ученики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:08 12.11.2025Серия выездных экскурсий стартует по Тюменской области
21:02 12.11.2025Тюменская область внесла предложения по улучшению системы ГИС ЖКХ
20:53 12.11.2025Тюменскому врачу объявлена благодарность президента РФ
20:08 12.11.2025Тюменским школьникам напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора