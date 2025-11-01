Тюменским школьникам напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов

Информационная работа по безопасности на водных объектах в осенне-зимний период продолжается в Тюменской области. Для недопущения происшествий, связанных с выходом на неокрепший лед, с учениками школ проводятся профилактические мероприятия, сообщает ГУ МЧС по региону.

В школе № 17 сотрудники МЧС 12 ноября организовали урок безопасности для учеников пятых классов. Цель – сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения, рассказать об опасностях, которые подстерегают у водоемов в это время.

“Представители ведомства провели с детьми беседу по правилам безопасности на льду, показали тематическую презентацию, повторили номер вызова экстренных служб 112. Важную информацию о поведении вблизи водоемов в осенне-зимний период получили 75 пятиклассников”, – сообщили в ведомстве.