Глава Тобольского округа поздравил труженицу тыла Пелагею Новоселову со столетием
Со столетием поздравил труженицу тыла Пелагею Максимовну Новоселову глава Тобольского округа Андрей Ходасевич.
Юбилей жительницы Ушаровского поселения совпал с датой образования Тобольского округа – 12 ноября. Округ старше Пелагеи Максимовны всего на два года, отметил Андрей Ходасевич.
“Она родилась в крестьянской семье. Уже в 16 лет осталась без матери. В войну подростком трудилась в колхозе: пахала, сеяла, заготавливала лес, чтобы помочь фронту. Весь свой век прожила в родных краях. Желаю имениннице крепкого здоровья, душевного тепла, заботы близких и спокойствия. Низкий поклон вам, Пелагея Максимовна, за стойкость, мудрость и любовь к родной земле", – сказал он.