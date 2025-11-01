  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Глава Тобольского округа поздравил труженицу тыла Пелагею Новоселову со столетием

Общество, 19:02 12 ноября 2025

пресс-служба главы Тобольского округа | Фото: пресс-служба главы Тобольского округа

Со столетием поздравил труженицу тыла Пелагею Максимовну Новоселову глава Тобольского округа Андрей Ходасевич.

Юбилей жительницы Ушаровского поселения совпал с датой образования Тобольского округа – 12 ноября. Округ старше Пелагеи Максимовны всего на два года, отметил Андрей Ходасевич.

“Она родилась в крестьянской семье. Уже в 16  лет осталась без матери. В войну подростком трудилась в колхозе: пахала, сеяла, заготавливала лес, чтобы помочь фронту. Весь свой век прожила в родных краях. Желаю имениннице крепкого здоровья, душевного тепла, заботы близких и спокойствия. Низкий поклон вам, Пелагея Максимовна, за стойкость, мудрость и любовь к родной земле", – сказал он.

# Тобольский район , юбилей

