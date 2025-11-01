  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Меры поддержки аграриев в Тюменской области планируют сохранить на ближайшую трехлетку

Экономика, 16:32 13 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" рассмотрели депутаты облдумы в ходе заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Глава комитета Владимир Ковин отметил, что в бюджете сохранены ключевые направления и виды господдержки основных отраслей аграрного сектора: мясного и молочного животноводства, выращивания картофеля и овощей, селекционного обновления отрасли животноводства, технического перевооружения в растениеводстве, сельхозкооперации. Будет продолжена и системная работа по повышению эффективности молочного скотоводства.

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев уточнил на заседании про грантовую поддержку тюменских сельхозтоваропроизводителей: "Заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов заверил меня, что в следующем году уровень грантовой поддержки будет сохранен в том же самом объеме, что и в 2025".

Владимир Чейметов в свою очередь также напомнил, что в прошлом году продолжилась реализация крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе области. Это строительство племенного репродуктора индейки второго порядка на 12 млн инкубационных яиц в Исетском районе. Срок реализации проекта - 2021-2026 годы. Планируется создание 228 новых рабочих мест. Строительство завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн в год компанией "Протеинсиб" в Ишимском районе. Проект реализуют в период с 2021 по 2029 годы, планируется - 191 новое рабочее место. Продолжается модернизация тепличного производства ООО "ТК ТюменьАгро", реконструкция, модернизация и техническое перевооружение АО "ПРОДО Тюменский бройлер", реконструкция птицефабрики "Пышминская" и другие.

К 2030 году, по словам Чейметова, в Тюменской области планируется увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса до 40 млн долларов. В этом году он составил 26 млн долларов.

Законодатели отметили положительную системную работу регионального правительства по развитию отраслей агропромышленного комплекса Тюменской области, порекомендовав продолжить дальнейшую работу по созданию условий, повышающих результативность и конкурентоспособность отраслей аграрного сектора.

Отметим, что бюджет региона сохраняет социальную направленность, основные приоритеты – выполнение социальных обязательств и соцподдержка отдельных категорий граждан, реализация нацпроектов. Особое значение уделяется социальной поддержке семей с детьми, в том числе участников специальной военной операции и многодетных. Окончательное рассмотрение проекта бюджета состоится на 44-м заседании Тюменской областной думы 28 ноября.

Виктория Макарова

# АПК , Владимир Чейметов , облдума , сельхозтоваропроизводители

