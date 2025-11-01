В Тюмени приняли сотый в 2025 году лифт

Приемка сотого лифта, замененного в 2025 году в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, состоялась 13 ноября в Тюмени. Новые лифты введены в эксплуатацию по трем адресам: ул. 50 лет Октября, 74, корп. 2, ул. Ямская, 73, корп. 2, и Велижанский проезд, 72.

Генеральный директор компании "Импорт-лифт сервис" Николай Филимоненко, выступающей подрядчиком фонда капитального ремонта, подробно рассказал о масштабах и технологиях обновления: "Полная замена лифта подразумевает обновление абсолютно всех комплектующих, от кабины до силового кабеля. Шахта остается, но внутри нее монтируется совершенно новый лифт. В машинном помещении меняется освещение, прокладывается новый силовой кабель от ВРУ до рубильника. Регламент работ составляет 45 рабочих дней. За этот срок лифт полностью демонтируют, устанавливают новый и запускают в эксплуатацию".

Эксперт подчеркнул, что современные лифты безопаснее и комфортнее прежних. По его словам, в новых лифтах есть грузовзвешивающее устройство, которое срабатывает при перегрузке кабины. Частотные преобразователи обеспечивают плавность хода кабины и дверей. Даже при отключении электричества лифт дотягивает до ближайшего этажа и открывает двери, работает автономно некоторое время. В целом, в конструкции порядка 60 систем безопасности, а тросы имеют тридцатикратный запас прочности. Также он напомнил жильцам о важности правильной эксплуатации: "Нужно читать и соблюдать правила, размещенные в кабине. Не перегружать лифт, не бить по кнопкам, не препятствовать закрытию дверей – это поможет оборудованию прослужить положенные 25 лет".

Директор регионального оператора "Капитальный ремонт многоквартирных домов Тюменской области" Константин Самосватов обозначил масштабы: "Региональная программа действует с 2015 года, в нее включено более 7 тысяч 500 многоквартирных домов. Лифты заменяют по истечении двадцатипятилетнего срока эксплуатации. После технического освидетельствования принимается решение о замене или продлении ресурса". По его словам, с 2015 по 2023 год в области заменили 1 тыс. 9 лифтов. В краткосрочный план на 2024–2026 годы вошло 273 лифта. В 2024 году план выполнили на 100 % - заменили 61 лифт. На 2025 год предусмотрена замена 120 лифтов.

Константин Самосватов уточнил, что новые лифты производятся на белорусском заводе "Могилевлифтмаш". Это современные, качественные изделия. Стоимость замены зависит от этажности дома. Для зданий до 10 этажей полный комплекс работ ориентировочно составляет 4 млн руб. Эти средства формируются из взносов жителей Тюменской области на капитальный ремонт.

Инна Кондрашкина