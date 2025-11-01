В Тюменской области введут в строй 2 млн 650 тыс. "квадратов" жилья до конца 2025 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 650 тыс. кв. метров жилья введут в Тюменской области до конца 2025 года. Это на 47 тыс. "квадратов" больше в сравнении с прошлым годом. При этом доля ИЖС по-прежнему высокая, составит 1 млн 150 тыс. кв. метров.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Вадим Ряска во время заседания пресс-клуба регионального союза строителей "Ситуация на первичном рынке недвижимости Тюмени в 2025 году: текущее строительство и перспективы ввода" 13 ноября.

"Самые большие локации, где строится жилье, это Тюмень и Тюменский округ. Также это Тобольск, Ишим, в остальных муниципальных образованиях меньше. Увеличение объемов происходит в основном за счет новых проектов застройщиков, которые видят перспективу. И они увеличивают темпы ввода. В текущих условиях, застройщики, не реализовав часть площадей в объекте, платят банку больше, поэтому в их интересах как можно быстрей проект реализовать, распродать все площади", - пояснил Вадим Ряска.

В Тюменской области зарегистрировано 110 застройщиков, которые возводят 330 многоквартирных домов. Общая площадь – 4 млн 102 тыс. кв. метров.

Показатель обеспеченности одного жителя региона жилыми помещениями составляет 32,4 кв. метра. Тогда как в среднем по стране – это 29,4.

"В Тюменской области к 2030 году на каждого жителя должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилья. Этот показатель будет достигнут", - уверен начальник управления жилищной политики ГУСа.

Градостроительный потенциал Тюменской области на сегодня составляет 27 млн 300 тыс. кв. метров жилья. К 2030 году он будет увеличен до 38 млн 400 тыс. "квадратов".

Меры господдержки помогают региону сохранять высокие темпы строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Правительство ведет своевременную подготовку и актуализацию градостроительной документации, организована работа по вводу в оборот федеральных земель. Также для застройщиков снижается количество административных процедур, сроков выдачи разрешений.

"Активно на протяжении пяти лет в регионе реализуется механизм комплексного развития территорий. Он позволяет привлекать средства частных инвесторов для строительства жилья, объектов социальной, дорожной, инженерной инфраструктуры. Есть ряд жилищных программ. Из бюджета региона за пять лет было выделено 23 миллиарда рублей на строительство или приобретение нового жилья. Есть повышенный спрос на жилье от жителей соседних регионов, Ямала и Югры. Они покупают примерно 40 процентов жилья от общего объема ежегодно", - рассказал Вадим Ряска.

Строительная отрасль останется приоритетной для региональной власти, так как признана драйвером экономики.

Анжела Лебедева