Проект о затюменской игрушке представят в центре современной культуры

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проект о затюменской игрушке представят художник Константин Росляков, участник арт-группы НИИ Собачьих дел, и художница, керамист и гончар Анна Рослякова, создательница мастерской CERAMANNA, в центре современной культуры "Золото+Болото" (ул. Орджоникидзе, 51) 16 ноября в 18 часов.

"Затюменская игрушка. Диковинное издание" — не просто ёлочные украшения, а целая история. История о месте, которое волнует наши умы и сердца — о Затюменке. Мало кто уже помнит, что этот район, где мы обитаем, называется Затюменка — то есть "за рекой Тюменкой". Об этом напоминает разве что улица Затюменская да старые книги по краеведению. Когда-то здесь кипела жизнь в Ямской слободе, а теперь это частный сектор, где ещё сохранились старые дома с наличниками и тот самый дух Тюмени, в которой мы родились", - рассказали организаторы.

Город меняется на глазах, и нам захотелось запечатлеть это ощущение старинного духа в чём-то осязаемом. Так на свет появилась Затюменская игрушка. Её не было исторически, но кто мешает нам сделать её частью истории прямо сейчас, отмечают авторы проекта.

Константин и Анна расскажут, как появилась идея, какие исследования легли в основу и какие частички истории прошлого и повседневности нашли свои формы в нем.

Регистрация в комментариях.

Возрастное ограничение: 16+.