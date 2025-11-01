  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
  • USD80,6010
    EUR93,6953
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Проект о затюменской игрушке представят в центре современной культуры

Общество, 18:39 14 ноября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проект о затюменской игрушке представят художник Константин Росляков, участник арт-группы НИИ Собачьих дел, и художница, керамист и гончар Анна Рослякова, создательница мастерской CERAMANNA, в центре современной культуры "Золото+Болото" (ул. Орджоникидзе, 51) 16 ноября в 18 часов.

"Затюменская игрушка. Диковинное издание" — не просто ёлочные украшения, а целая история. История о месте, которое волнует наши умы и сердца — о Затюменке. Мало кто уже помнит, что этот район, где мы обитаем, называется Затюменка — то есть "за рекой Тюменкой". Об этом напоминает разве что улица Затюменская да старые книги по краеведению. Когда-то здесь кипела жизнь в Ямской слободе, а теперь это частный сектор, где ещё сохранились старые дома с наличниками и тот самый дух Тюмени, в которой мы родились", - рассказали организаторы.

Город меняется на глазах, и нам захотелось запечатлеть это ощущение старинного духа в чём-то осязаемом. Так на свет появилась Затюменская игрушка. Её не было исторически, но кто мешает нам сделать её частью истории прямо сейчас, отмечают авторы проекта.

Константин и Анна расскажут, как появилась идея, какие исследования легли в основу и какие частички истории прошлого и повседневности нашли свои формы в нем.

Регистрация в комментариях.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# игрушки , культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 14.11.2025Артем Жога осмотрел современный корпус Тюменского государственного университета
20:12 14.11.2025Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России
19:48 14.11.2025Владимир Путин наградил жительниц Тюменской области
19:32 14.11.2025В Тюмени состоялись III "Социальные чтения" и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора