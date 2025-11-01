  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
Спрос на электромобили с пробегом в Тюменской области вырос на 34 %

Экономика, 10:12 17 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 34 % вырос спрос на электромобили с пробегом в Тюменской области за год. Экологичный транспорт, совмещающий комфорт, технологичность и экономичность выбирает все больше жителей региона.

По данным "Авито авто", наибольшую динамику показали автомобили марок Zeekr – плюс 38 % и Tesla – 28 %. При этом цена на эти марки снизилась: на первую – на треть, до 4,6 млн рублей, на вторую – на 7 %, до 3,2 млн рублей.

В целом средняя стоимость электрокаров с пробегом в регионе снизилась на 30 %, до 2,1 млн рублей.

# электромобили

