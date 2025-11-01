Собственника обязали разработать проект сохранения исторического здания в Тюмени

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Проект по сохранению объекта культурного наследия - жилого дома на ул. Казанской, 14 - обязан разработать собственник в течение года. Также по решению суда через два года должен быть готов и проект реставрации.

В интересах сохранения исторического здания комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области обратился с требованиями к собственнику через суд. В решении поддержаны все требования комитета, это направлено на обеспечение сохранности исторического облика здания и выполнение собственником своих обязательств по сохранению объекта культурного наследия.

По резолюции отреставрировать здание владелец обязан в течение 36 месяцев с даты согласования проектной документации с комитетом.