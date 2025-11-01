Тюменские депутаты Александр Соловьёв и Иван Худяков рассказали о своей работе за год

Александр Соловьев – депутат Тюменской городской думы VIII созыва по избирательному округу № 19, состоит в постоянных комиссиях по благоустройству и городскому хозяйству, по экономическому развитию и бюджету.

В ходе работы комиссий совместно с коллегами он рассмотрел ряд вопросов, среди которых реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья, выявление бесхозяных инженерных сетей, благоустройство дворов.

Одно из важнейших направлений деятельности депутата – приёмы граждан и работа с обращениями. В отчётном периоде было проведено 47 приёмов. Основные вопросы, которые беспокоят жителей избирательного округа - благоустройство, работа системы ЖКХ, транспорт и дороги, общественная безопасность и охрана общественного порядка, жилищные вопросы, землепользование.

Так, депутат провел приём граждан, в ходе которого обсуждался вопрос работы внутригородского общественного транспорта. Жители написали заявление, которое было перенаправлено по компетенции. Всего профильным органам для детального рассмотрения было направлено 35 обращений, далее решение каждого вопроса депутат контролировал лично.

В октябре 2024 года на территории сквера Казачьи Луга начал свою работу новый одноименный общественный центр, ставший местом социальной активности всего округа, объединяя в себе приёмную депутата, музей района Тура и зал палаты представителей ТОС.

Также на территории сквера Казачьи Луга появилась обновлённая детская игровая площадка, потребность в которой обозначили жители района. Теперь это место регулярной активности детей дошкольного возраста, которые проводят там время со своими родителями. До конца 2025 года завершится благоустройство сквера, расположенного на ул. Мебельщиков.

Одним из наказов жителей округа было благоустройство двора дома на ул. Домостроителей, 16. Сегодня жителям уже доступна обновлённая дворовая территория, новые парковки, установлено уличное освещение и обустроена система водоотведения, подключенная к ливневой канализации. Для любителей спорта оборудована площадка для игры в панна-футбол.

В преддверии Дня знаний в августе 2025 года депутат принял участие в акции "Собери ребёнка в школу", передав 15 школьных наборов родным участников специальной военной операции, детям, проживающим в многодетных и малоимущих семьях.

Кроме того, Александр Соловьёв ведет системную поддержку участников специальной военной операции, приобретая для бойцов все необходимое для выполнения боевых задач, включая гуманитарную помощь, квадрокоптеры и транспортные средства. К примеру, депутат передал бензогенератор, шлифмашину, дрель-шуруповёрт, два портативных детектора обнаружения дронов, квадрокоптер. Ещё одному бойцу специальной военной операции, награждённому медалью "За храбрость", Александр Соловьёв передал мотоцикл.

Депутат по избирательному округу №11 Иван Худяков осуществляет деятельность в Тюменской городской думе без отрыва от основной работы, он является директором филиала строительной компании. Принимает участие в обсуждении вопросов, касающихся исполнения бюджета города, выполнения наказов жителей, создания условий для обеспечения горожан услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, защиты прав потребителей.

Депутат внёс предложение об организации использования и охраны городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Тюмени, а также принимал участие в обсуждении комплексного развития территорий, строительства и реконструкции объектов образования, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Одно из важных направлений в работе депутата - забота о людях старшего поколения, многодетных и малоимущих семьях, людях с ограниченными возможностями, оказание гуманитарной помощи тем, кто в этом нуждается.

Также Иван Худяков присоединился к акции по сбору книг для библиотеки Фонда защитников Отечества. Центру татарской культуры оказана помощь в организации трансфера в "Дом социальной реабилитации семей и детей "Борки" в рамках шефской помощи, организовано поздравление активистов и участников организаций "Заречное общение", "Старая Зарека" с Днём Победы, Днём пожилого человека и с Новым годом.

Депутат принял участие в ежегодной благотворительной акции "Ёлка желаний" и оперативно откликнулся на инициативу главы города о поддержке Краснодона.

За отчётный период депутат рассмотрел 21 обращение от граждан и организаций. Рассмотрение обращений осуществлялось в соответствии с Федеральным законом. По всем вопросам даны разъяснения, направлено 10 запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.

Николай Ступников